اخبار السعودية | ميلويفيتش يحسم موقفه من مغادرة الاهلي بعد كارثة التعاون

كشف المدير الفني لنادي الاهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش، موقفه من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد الهزيمة الكارثية أمام التعاون في المباراة الماضية، بنتيجة 3 ـ 0، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وقال فلادان ميلويفيتش في تصريحات لوسائل الإعلام الصربية “عندما جئت إلى الفريق تم استقبالي بشكل استثنائي، حيث أنه يمتلك عدد كبير من المشجعين”.

وأشار إلى أنه يشعر بالراحة مع الاهلي، وكان مسرورًا ومندهشًا من ثقافة الجماهير السعودية، مضيفا “أهم شئ بالنسبة لي هو التعرف على اللاعبين كشخصيات، وأعتقد أننا وصلنا لنقاط مشتركة حيث أنهم يقبلون طلباتي لوجود الانسجام والتكيف”.

ويلعب الاهلي مع مضيفه القادسية يوم الجمعة القادم على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي ضمن مباريات الجولة 12 من منافسات الدوري السعودي.

ويتواجد الاهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب الصدارة.

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