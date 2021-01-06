اهداف مباريات اليوم | الاهلي يكتسح، والرجاء يودع دوري الابطال..والوحدات يحسم الدوري الاردني

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شهدت مباريات اليوم، ترشح النادي الاهلي المصري إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على نادي سونيديب بطل النيجر بنتيجة 4/صفر، على ستاد الاهلي we السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسجل اهداف الاهلي كل من “طاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون ومحمود كهربا”، ليترشح حامل لقب دوري ابطال افريقيا إلى دور المجموعات بعد فوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (5/صفر).

ولحساب نفس المرحلة، ودع نادي الرجاء المغربي من مرحلة خروج المغلوب على يد نادي “تونغيث” السنغالي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 0/0.

أما نادي بيراميدز المصري فقد حسم تأهله إلى الدور التالي من كأس الكونفدرالية بعد أن قلب تأخره بهدف مُبكر إلى فوز صعب بنتيجة 2/3 على نادي الاتحاد الليبي.

وفي آسيا، نجح نادي الوحدات الأردني في الفوز على نادي الجزيرة عمان بهدف دون رد سجله “صالح راتب”، ليظفر بلقب الدوري المحلي.