كارثة في الدوري الانجليزي بتسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

لا يزال خطر فيروس كورونا يحيط بلاعبي الدوري الانجليزي الممتاز من كل اتجاه، وذلك في ظل تصاعد عدد الإصابات بشكل جنوني في المملكة المتحدة مؤخرًا.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن آخر إحصاء بشأن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال آخر جولتين فقط من الدوري الانجليزي الممتاز بلغ 40 حالة.

وكشفت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، أن هناك 1311 شخصًا قد خضعوا للاختبارات على مدار الثلاثة أيام الأخيرة من شهر ديسمبر الماضي.

كما تم إجراء اختبارات أخرى لعدد 984 فردًا، بين لاعبين وأعضاء أجهزة فنية، بداية من ينايرالحالي، نتج عنها ظهور 12 حالة إيجابية.

وأكد الدوري الانجليزي الممتاز في بيان: “يؤكد البريميرليج أنه بين يوم الاثنين 28 ديسمبر والخميس 31 ديسمبر خضع 1311 من اللاعبين والعاملين لاختبارات كوفيد-19 وظهرت من بينهم 28 حالة إصابة جديدة”.

وأضاف البيان: “وخلال الفترة بين الجمعة أول يناير والأحد الثالث من يناير خضع 984 من اللاعبين والعاملين لاختبارات كورونا، ظهرت من بينهم 12 حالة إصابة جديدة”.

فيما ظهر الأسبوع الماضي 18 حالة مصابة بالفيروس التاجي، قبل أن تسجل الجولة الأخيرة ضعف هذا الرقم بإصابة 40 شخصًا.

وهو ما نتج عنه تأجيل ثلاث مباريات الأسبوع الماضي، حيث تم إلغاء مباراتي فولهام ضد توتنهام وبيرنلي، إلى جانب مواجهة مانشستر سيتي وايفرتون.

ويعد هذا الرقم (40 حالة) قياسيًا، نظرًا لأنه الأعلى في الدوري الانجليزي، منذ استئناف النشاط في يونيو الماضي، بعد توقفه بسبب الجائحة.

ورغم ذلك، أكدت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، أنها تثق تمامًا في نجاح بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا، للحفاظ على استمرارية المباريات دون توقف.

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