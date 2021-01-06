اخبار السعودية | خبير قانوني لجماهير الاتحاد: حجازي يلعب في نهائي البطولة العربية بشرط!

تترقب جماهير الاتحاد مصير المدافع الدولي المصري، أحمد حجازي، من حيث مشاركته من عدمها في نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، حيث حصل اللاعب على إنذارين في مباراتي الشباب بنصف النهائي، ليصبح مهددا بالغياب عن نهائي البطولة، بحسب اللائحة.

وأكد الخبير القانوني، أحمد الأمير، من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “اللائحة التنظيمية تنص أن الإنذارات يتم إسقاطها في مرحلة نصف النهائي فقط، بشرط أن يكون المتأهل فريقه لنصف النهائي قد حصل على إنذار واحد فقط”.

وأضاف “اللائحة تنص أن اللاعب الحاصل على إنذارين يوقف المباراة التالية لفريقه، وبالتالي مشاركة حجازي مع العميد في المباراة النهائية ستكون غير قانونية وفقا للائحة. حجازي بإمكانه المشاركة في المباراة النهائية بشرط، أن يكون حصل على إنذار نتيجة خطأ في تحديد هوية اللاعب المستحق للإنذار”.

وأنهى بقوله “الحالة الوحيدة التي تمنح حجازي المشاركة في المباراة النهائية، هي قيام اللجنة المنظمة بتعديل اللائحة وإسقاط جميع الإنذارات للاعبين المشاركين مع فرقهم المتأهلة للمباراة النهائية”.

وكان الاتحاد قد فاز على الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء الإثنين، في إياب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2)، في الرياض، ليعبر النمور، إلى المباراة النهائية، بمجموع المباراتين.

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