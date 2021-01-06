اخبار السعودية | هجوم ناري على إدارة الاهلي بعد إقالة الغامدي وهو على فراش المرض!

وجه الإعلامي السعودي، سعيد القرني، انتقادات نارية ضد إدارة الاهلي، بعد قرار إقالة المترجم، مشاري الغامدي، من عمله مع النادي، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها، والوعكة الصحية التي يمر بها في الفترة الحالية، عقب تعرضه لحادث مروري.

وقال القرني في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “أين أنتِ يا حمرة الخجل، إدارة الاهلي تقيل مترجم الفريق الأول لكرة القدم وهو على فراش المرض بعد أن تعرض لحادث مروري، ألف سلامة عليك يا مشاري”.

وكانت إدارة الاهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة قد قامت بالاستغناء عن مساعد المدرب، مازن بهكلي، ومترجم الفريق مشاري الغامدي، في ظل ما تردد إعلاميًا بثورة التصحيح من أجل العودة إلى طريق الانتصارات.

وكشفت مصادر مُطلعة أن الإدارة الأهلاوية أرادت تخفيض رواتب عدد من أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول، إلا أن أعضاء الفريق رفضوا، لذلك قررت الإدارة الاستغناء عنهم رسميًا.

جدير بالذكر أن الاهلي يستعد حاليا لمواجهة القادسية، يوم الجمعة القادم، ضمن مباريات الجولة 12 من منافسات دوري المحترفين، ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

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