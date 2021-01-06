الامارات | موسم التايكواندو ينطلق الجمعة من كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن موسم التايكواندو ينطلق الجمعة من كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو روزنامة الموسم الرياضي الجديد للعام 2021، وتتضمن إقامة 10 بطولات للذكور والإناث، بحيث تنطلق أولى المسابقات يوم بعد غدٍ الجمعة، ويستضيفها نادي اتحاد كلباء لفئة الذكور، بينما ستقام السبت منافسات الإناث بمشاركة جميع الأندية والمراكز في الدولة دون جمهور، ووفقاً للإجراءات الاحترازية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو، العميد أحمد الزيودي، أن الاتحاد استعد بشكل مثالي لاستقبال فعاليات الموسم الجديد، وأثنى على جميع فرق العمل للجاهزية الكاملة للحدث ومنها لجنة الحكام، وتمنى أن تظهر المنافسات بشكل مميز، وقال في تصريحات صحافية: «تأتي في واجهة الاستعدادات إقامة المنافسات وفقاً للإجراءات الاحترازية، التي تم اعتمادها من قبل الجهات الرسمية، بما يسهم في الوصول لأعلى درجات الصحة والسلامة، وبما يؤمن سلامة الرياضيين والإداريين والحكام والمدربين والمنظمين».

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