الامارات | قويض: لست غريباً عن الظفرة.. و21 نقطة ستضمن لنا البقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن قويض: لست غريباً عن الظفرة.. و21 نقطة ستضمن لنا البقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الظفرة، السوري محمد قويض، إن عودته لتولي قيادة «فارس الظفرة» ليست بالأمر الغريب، بعد أن كلفته إدارة شركة كرة القدم بتدريب الفريق حتى نهاية الموسم، خلفاً للمدرب الصربي المقال، ألكسندر فليسوفيتش.

وأكد قويض لـ«الإمارات اليوم»: «لست غريباً عن الظفرة، وقد اتفقت مع الإدارة على هدفين، أولها ضمان البقاء، وذلك من خلال جمع 21 نقطة على الأقل، ستضمن لنا ذلك في ما تبقى من مباريات، إلى جانب تحسين الترتيب، وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط»، ويحتل الظفرة المركز الـ10 في الدوري بـ15 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المركزين الأخيرين.

وقال إنه منذ عام 2008 يعمل بالنادي من خلال الإشراف على الأمور الفنية والتطويرية، وإن ما قدمه له النادي يتطلب منه ردّ الجَميل بتحقيق تطلعاته، خصوصاً عقب الخروج من كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

وأكد أن الثقة الكبيرة التي منحها له المسؤولون في النادي بالإشراف مجدداً على الفريق، نابعة من العلاقة الوفية التي تربط كل المنتسبين لنادي الظفرة في ما بينهم.

وأوضح المدرب السوري أن حصول الفريق حالياً على 15 نقطة من 12 مباراة ليس بالأمر السيئ، لكنه يطلب المزيد من العمل والاجتهاد أكثر في الفترة المقبلة، وأضاف قائلاً: «لدينا مواجهة مهمة أمام فريق الوصل في الجولة الأخيرة من الدور الأول، وأعتقد أن الفوز فيها سيعزز من حظوظنا في البقاء بشكل أكبر، وسنكون مطالبين في الدور الثاني بالحصول على أربع إلى خمس نقاط لضمان البقاء في المنافسة، عطفاً على موقف الفرق في المركزين الأخيرين».

واعترف محمد قويض بأن مهمة الفريق في الدور الثاني ستكون صعبة للغاية، وقال: «إذا نظرنا إلى الجدول الخاص بالدور الثاني، فإننا سنواجه الفرق التي تنافسنا على البقاء في ملاعبها، بينما نستضيف الفرق التي تنافس على اللقب في أرضنا، وهذه معادلة صعبة، لكن يجب علينا أن نكون على قدر التحدي فيها».

وأكد المدرب أنه يتطلع إلى كسر عدد النقاط التاريخي الذي حصل عليه الفريق في موسم 2012-2013، حينما أنهى البطولة وقتها وفي رصيده 36 نقطة، وقال: «علينا العمل والاجتهاد، المطلوب منا معروف هو ضمان البقاء أولاً، ومن ثم العمل على تحسين المركز، فنحن عازمون على أن نكسر عدد النقاط الـ36 التي جمعها الفريق في ذلك الموسم».

- الظفرة يحتل المركز الـ10 في الدوري بـ15 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المركزين الأخيرين.

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