الامارات | دبي تستضيف نهائيات البطولة العالمية لـ «الببجي» بجوائز قيمتها مليونا دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف نهائيات البطولة العالمية لـ «الببجي» بجوائز قيمتها مليونا دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد «كوكاكولا أرينا» في دبي نهائيات البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية (PubG Mobile)، خلال الفترة من 21 إلى 24 الجاري، بمشاركة 16 من أبرز الفرق المصنفة حول العالم، يمثلها 150 شخصاً، لاعبين وإداريين، للتنافس في لقب البطولة الكبرى، وجوائزها المالية التي تصل إلى مليونَيْ دولار.

تأتي البطولة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقال بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي: «يأتي تنظيم البطولة، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وبتنظيم شركة (تنسنت)، حيث تضم دبي جميع مستلزمات النجاح والتميز في تنظيم البطولة، من حيث الموقع الجغرافي وسط العالم، وتوافر الفنادق والمرافق السياحية الرائعة، التي توفر للمشاركين من نخبة اللاعبين أجواء مريحة للتنافس، وكذلك توافر صالات تنظيم الفعاليات ذات المستوى العالمي، والرحلات الجوية المستمرة، التي تربط دبي بالعالم، وشبكة الاتصالات الحديثة الفائقة السرعة».

وكانت دبي قد استضافت جولة من بطولات العالمية للرياضات الإلكترونية (PubG Mobile)، خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 20 ديسمبر الماضيين، حيث أقيمت المنافسات في فندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي، واستمرت لمدة 26 يوماً، بمشاركة تسعة من أقوى 24 فريقاً حول العالم، ضمت 70 شخصاً وأربعة إداريين، من الولايات المتحدة والبرازيل ونيبال وفيتنام، وتم بث منافسات البطولة لملايين المشاهدين من عشاق هذه اللعبة حول العالم، عبر قنوات: (يوتيوب، فيس بوك، وقناة تويتش الخاصة بالرياضات الإلكترونية).

وجاء في البيان: «أصبحت دبي المدينة الأولى، التي تستضيف هاتين البطولتين في موسم واحد، الأمر الذي يؤكد نمو مكانة هذه الرياضة في الدولة، والقدرات التنظيمية الكبيرة التي تمتلكها الكوادر الوطنية لتنظيم وتطوير هذه الرياضة، بالتعاون مع المنظمين العالميين في مجال الرياضات الإلكترونية».

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