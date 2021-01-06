الامارات | الوصل يطلب ضم البرازيلي تاليسون مقابل 300 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يطلب ضم البرازيلي تاليسون مقابل 300 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الوصل دخل في مفاوضات مع أتلتيكو مينيرو، للتعاقد مع البرازيلي تاليسون دا سيلفا، خلال الانتقالات الشتوية الحالية مقابل 300 ألف دولار. وأوضحت صحيفة «غلوبو سبورت» أن النادي البرازيلي يمتلك 70% من عقد تاليسون، بينما تمتلك شركة بارانا سوكر 30%، مبينة أن مينيرو يرغب في دفع 200 ألف ريال برازيلي (38 ألف دولار)، لشراء عقد اللاعب بالكامل قبل بيعه.

ويلعب تاليسون في مركز الظهير الأيمن، ويذكر أنه في حال انضمام دا سيلفا إلى الوصل سيتم قيده ضمن فئة المقيمين، خصوصاً أنه يبلغ من العمر 20 عاماً.

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