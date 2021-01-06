الامارات | 365 فارساً وفارسة في افتتاح موسم سباقات القدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 365 فارساً وفارسة في افتتاح موسم سباقات القدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 365 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات أمس في افتتاح موسم سباقات القدرة الجديد، الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي.

وقال بيان صحافي: «تضمن اليوم الافتتاحي سباقين الأول لمسافة 40 كلم بمشاركة 249 فارساً وفارسة، والثاني لمسافة 80 كلم بمشاركة 116 فارساً وفارسة، وتأهل منهم أصحاب المراكز المتقدمة، وشهد السباقان تنافساً قوياً بين المشاركين في رحلة البحث عن التأهل، وسط انضباط كامل بكل الإجراءات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا».

وتقام السباقات التأهيلية والتنافسية في قرية بوذيب بتنظيم وبإشراف اتحاد الفروسية ولجانه المختلفة، ويقام اليوم سباق دولي لمسافة 100 كلم نجمة واحدة، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة كبيرة خاصة وأنه السباق الأكبر في بداية الموسم ضمن سلسلة سباقات قرية بوذيب، والتي تستضيف 22 سباقاً وبطولة هذا الموسم من جملة 56 سباقاً تستضيفها ميادين القدرة.

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