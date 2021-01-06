الامارات | اتحاد المبارزة يبحث عودة النشاط

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المبارزة يبحث عودة النشاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد اتحاد المبارزة، أمس، اجتماعين بواسطة الاتصال المرئي عن بُعْد، مع نادي بني ياس الرياضي، ومؤسسة المرأة بالشارقة، لبحث عودة نشاط اللعبة خلال الفترة المقبلة. ترأس الاجتماعين المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، وحضره عضو مجلس إدارة نادي بني ياس، رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية سهيل العامري، والأمين العام للاتحاد الدكتورة هدى المطروشي.

وقال بيان صحافي: «بحث الاجتماع التنسيق بخصوص عودة تدريبات المنتخب الوطني بالصالة الرياضية بالنادي، وكذلك عودة النشاط للبطولات المحلية». وكان الاتحاد قد عقد، أول من أمس، اجتماعاً مماثلاً مع مؤسسة المرأة بالشارقة، بحضور مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى عسكر.

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