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الامارات | جوجاك وغاردييل يقتربان من دوري الخليج العربي مجدداً

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جوجاك وغاردييل يقتربان من دوري الخليج العربي مجدداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر وكيل أعمال لاعبين أن لاعب العين السابق، المجري جوجاك، ولاعب الظفرة السابق، البرازيلي غاردييل، اقتربا من الانضمام لأحد فرق دوري الخليج العربي، التي تعاني تواضع النتائج والأداء في الموسم الحالي.

وأكد وكيل أعمال اللاعبين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الإمارات اليوم» أن الأمر يتعلق بأحد الفرق الأربعة التي تحتل المراكز الأخيرة في الترتيب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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