الامارات | جوجاك وغاردييل يقتربان من دوري الخليج العربي مجدداً

شكرا لقرائتكم خبر عن جوجاك وغاردييل يقتربان من دوري الخليج العربي مجدداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر وكيل أعمال لاعبين أن لاعب العين السابق، المجري جوجاك، ولاعب الظفرة السابق، البرازيلي غاردييل، اقتربا من الانضمام لأحد فرق دوري الخليج العربي، التي تعاني تواضع النتائج والأداء في الموسم الحالي.

وأكد وكيل أعمال اللاعبين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الإمارات اليوم» أن الأمر يتعلق بأحد الفرق الأربعة التي تحتل المراكز الأخيرة في الترتيب.

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