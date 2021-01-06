الامارات | الحمادي وسالمين إلى خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي وسالمين إلى خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن ناديَي شباب الأهلي وخورفكان اتفقا على انضمام لاعبَي «فرسان دبي»، سالمين خميس وإسماعيل الحمادي، إلى صفوف «النسور» على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، وأنه سيتم تسجيلهما خلال الساعات المقبلة.

ولم يحظَ اللاعبان بفرصة كبيرة للمشاركة في مباريات شباب الأهلي هذا الموسم.

ينتقلان بنظام الإعارة من شباب الأهلي حتى نهاية الموسم.

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