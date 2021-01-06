الامارات | صحيفة: إيسلا يصنع العجائب مع بني ياس ويستهدف المشاركة في «أبطال آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: إيسلا يصنع العجائب مع بني ياس ويستهدف المشاركة في «أبطال آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة «جي سبورت» الرومانية، إن المدرب الروماني دانيلا إيسلا، الذي يقود بني ياس منذ بداية الموسم الحالي، يقوم بصناعة العجائب في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وإن النتائج الإيجابية التي يحققها حالياً مع «السماوي» وضعته في ترتيب متقدم في الجدول، وبسبب ذلك بات يستهدف إعادة الفريق للمشهد القاري عن طريق انهاء الموسم في مركز يؤهله للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقالت الصحيفة في تقرير مطول حول النجاحات التي يقدمها بني ياس تحت قيادة المدرب الروماني، إن الأخير يمشي في البطولة الإماراتية واثق الخطى، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع برصيد 23 نقطة جمعها في 19 مباراة قبل أن يتم إلغاء المنافسة.

واعتبرت الصحيفة أن جمع المدرب لـ23 نقطة في الموسم الحالي، وهو لايزال في الجولة 12 من الدوري يعتبر أمراً رائعاً، وقالت: «إيسلا يصنع المعجزات مع بني ياس ويقوم بعمل رائع مع الفريق، وهو حالياً يبحث عن إنهاء المسابقة في مركز يساعده على المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا».

وأثنت الصحيفة الرومانية على الأداء الذي قدمه الفريق في آخر مباراة خاضها «السماوي» في المنافسة وفاز فيها على ضيفه الظفرة ضمن الجولة 12 للدوري، وقالت: «استطاع الفريق تحقيق الانتصار بثلاثية على الظفرة دون أي مشكلات، وبفضل هذا الانتصار أصبح على بعد نقطة واحدة فقط خلف النصر الذي يحتل المركز الثالث».

ويمضي بني ياس في الموسم الحالي بخطى ثابتة وسريعة نحو البقاء في المراكز الأربعة الأولى في ترتيب دوري الخليج العربي، معتمداً على أفضليته في التسجيل أولاً والتي ساعدته في الفوز في ست مباريات من أصل سبعة انتصارات حققها خلال الموسم الحالي.

- يمضي بني ياس بخطى ثابتة نحو البقاء في المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري.

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