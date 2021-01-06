الامارات | خاطر: العين في حاجة إلى التعاقد مع 3 أجانب في الدفاع والارتكاز والجناح

شكرا لقرائتكم خبر عن خاطر: العين في حاجة إلى التعاقد مع 3 أجانب في الدفاع والارتكاز والجناح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق العين والمنتخب الوطني السابق، جمعة خاطر، إن «الزعيم» في حاجة واضحة، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، إلى التعاقد مع ثلاثة أجانب في الدفاع والارتكاز والجناح.

وأكد أنه إذا لم يوجد لاعبون على قدر المستوى، فيجب الإبقاء على الموجودين حتى نهاية الموسم.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «الاحتياجات معروفة، وهي في قلب الدفاع بمواصفات لاعب بارز، وآخر في الارتكاز، وثالث في وظيفة الجناح ليساعد بندر الأحبابي».

وطالب خاطر بأهمية الاستفادة من خانة اللاعب المقيم بأفضل طريقة، وقال: «العين لم يستفد من اللاعب المقيم على غرار بقية الأندية، كما فعل شباب الأهلي مع البرازيلي إيغور».

واعترف اللاعب السابق بوجود ندرة في أسماء اللاعبين الأجانب، الذين يمكن أن يتعاقد معهم العين في الانتقالات الحالية، وقال: «بالتأكيد من الصعب أن تجد لاعبين في الوقت الحالي، لذلك يمكن تفعيل العلاقات المتينة مع الأندية العربية للتعاقد مع لاعبين منها، ومن المهم أن تكون التعاقدات خياراً من خيار».

وأشار إلى أن الياباني شيوتاني يتعرض لانتقادات غير مبررة بسبب المستوى الذي يقدمه في قلب الدفاع، وقال: «هو من أفضل اللاعبين، لكن طالما أنه لا يلعب في وظيفته الأساسية فبالتأكيد لن يقدم الإضافة المتوقعة، ثلاث سنوات وهو يشارك في غير مركزه الأساسي، لذلك أصبح يتعرض للانتقادات».

على صعيد متصل، حدّد نادي ريفر بليت الأرجنتيني 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي للاعبه الكولومبي، خورخي كاراسكال، الشهير بـ«نيمار الكولومبي»، بحسب صحيفة «أوليه» الأرجنتينية، وقد طلب العين التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

20

مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لـ«نيمار الكولومبي» المطلوب في العين.

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