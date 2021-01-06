شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: الإسماعيلي تعاقد مع لاعبين في مستوي أقل من المطلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرازيلي ريكاردو المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي أنه اتفق مع ادارة النادي على التعاقد مع لاعب وفى اليوم التالي صرفوا النظر.

وقال ريكاردو في تصريحات لبرنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «وافقت على التعاقد مع فخر الدين بن يوسف وآري بابل فقط وباقي اللاعبين انضموا بناء على قرار من لجنة الكرة».

وأضاف: «لا أعترف بالتعاقد مع لاعبين عن طريق الفيديو والإدارة تعاقدت مع لاعبين في مستوي أقل من المطلوب».