شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يعادل أهداف عبدالغني ويقترب من عندليب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل وليد سليمان، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، هدفه رقم 21 بالمسابقات الأفريقية للأندية، وذلك في شباك سونيديب بطل النيجر بإياب دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع «الحاوي» غلته من الأهداف في بطولات الأندية الأفريقية للرقم 21، معادلاً أهداف أحمد عبدالغني مهاجم ونجم حرس الحدود السابق.

واقترب سليمان من رقم عبدالحليم على، هداف الزمالك، وصاحب الـ 23 هدفاً أفريقياً.

يذكر أن سليمان قد سجل 20 هدفاً أفريقياً بقميص الأهلي وهدفاً وحيداً مع إنبي.

كما بات سليمان على بعد تسجيل 4 أهداف فقط من أجل معادلة أهداف محمد بركات نجم الأهلي والاسماعيلي السابق وصاحب الـ 25 هدفاً في بطولات الأندية بالقارة السمراء.