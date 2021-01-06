شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: لهذا السبب يعتمد موسيماني على عناصر الخبرة في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالعودة للمشاركة مع الأهلي أمام سونيديب بطل النيجر، بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

وقال سعد إنه سعيد بالعودة أمام سونيديب، مؤكدًا أن الإصابة التي تعرض لها قبل عام كانت صعبة للغاية، وأخذت وقتًا طويلًا في العلاج، موجهًا الشكر للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وكذلك زملائه اللاعبين.

وأضاف أن موسيماني كان حريصًا على تجهيزه وأبلغه قبل اللقاء أنه سيدفع به بعد الاطمئنان على نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن المدير الفني يسعى لتجهيز كل اللاعبين، ومن جانبه سوف يسعى للمشاركة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

وأشاد مدافع الأهلي، بالمدير الفني موسيماني، مؤكدًا أنه حريص دائما على الحديث مع كل اللاعبين، وبصفة خاصة عناصر الخبرة في الفريق مثل محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، ودائم النقاش معهم في كل الأمور الخاصة بالفريق، مشيرًا إلى أنه يتعامل بذكاء مع اللاعبين ولديه خبرات كبيرة في التعامل مع كل اللاعبين داخل صفوف الفريق.