شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: الأهلي يحتاج إلى ظهير أيمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن النادى الأهلي في حاجة إلى التعاقد مع ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال حمزة في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «محمد هاني لا يستطيع وحده اللعب في مركز الظهير الأيمن على مدار الموسم إلى جانب عدم نجاح أحمد رمضان بيكهام في هذا المركز».

وأضاف: «رجب بكار الأنسب لكي يكون بديل لمحمد هاني وكريم فؤاد أيضا من اللاعبين المميزين في الدوري الممتاز».