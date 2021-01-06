شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف عن هدف الأهلي في مونديال العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، عن هدف المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني: «كل شخص له حلم في عمله وله طموحات يبحث عن تحقيقها.. وأي مدرب وفريق لديه حلم تحقيق كأس العالم للأندية، لكن واقعيًّا صعب أن أتحدث بهذه الصيغة، وكل ما نبحث عنه الآن هو تمثيل مشرف لإفريقيا في كأس العالم، وأن يظهر الأهلي بما يستحقه من مكانة في هذه البطولة».

وأضاف: «أعد الجماهير بالمنافسة على تحقيق لقب السوبر المحلي والسوبر الإفريقي لكي تكتمل الخمسية للأهلي هذا الموسم».

واختتم موسيماني تصريحاته بالحديث عن صفقة بواليا قائلا: «أتينا بوالتر بواليا لكي يكون لدينا بدائل عديدة في كل المراكز، وأتمنى أن يواصل معنا مستواه المميز والرائع الذي قدمه مع الجونة».