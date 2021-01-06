اخبار الرياضه

موسيماني يكشف عن هدف الأهلي في مونديال العالم للأندية

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف عن هدف الأهلي في مونديال العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، عن هدف المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني: «كل شخص له حلم في عمله وله طموحات يبحث عن تحقيقها.. وأي مدرب وفريق لديه حلم تحقيق كأس العالم للأندية، لكن واقعيًّا صعب أن أتحدث بهذه الصيغة، وكل ما نبحث عنه الآن هو تمثيل مشرف لإفريقيا في كأس العالم، وأن يظهر الأهلي بما يستحقه من مكانة في هذه البطولة».

وأضاف: «أعد الجماهير بالمنافسة على تحقيق لقب السوبر المحلي والسوبر الإفريقي لكي تكتمل الخمسية للأهلي هذا الموسم».

واختتم موسيماني تصريحاته بالحديث عن صفقة بواليا قائلا: «أتينا بوالتر بواليا لكي يكون لدينا بدائل عديدة في كل المراكز، وأتمنى أن يواصل معنا مستواه المميز والرائع الذي قدمه مع الجونة».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    143,464

  • تعافي

    114,601

  • وفيات

    7,863

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا