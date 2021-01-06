شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: بيراميدز يفاوض نجمي الأهلي والزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أن بيراميدز يخطط لارسال عرض رسمي لناديي الأهلي والزمالك لشراء واحد من الثنائي محمد شريف ومصطفي محمد.

وقال سيف زاهر على شاشة أون تايم سبورتس: بيراميدز مهتم بشريف ومصطفي محمد وسيسلك الطرق الشرعية لشراء احدهما على الأقل.

وكان مصطفى محمد قد أبدى رغبته في الرحيل عن الزمالك وخوض تجربة احترافية في الخارج، في الوقت الذي ظهر خلاله محمد شريف بشكل جيد مع الأهلي عقب عودته من الاعارة في إنبي.