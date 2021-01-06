أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 5 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 5 / 1 / 2021 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، أشرف بن شرقي يغيب عن مران الزمالك ويسافر مع ساسى لدبى.

أشرف بن شرقي يغيب عن مران الزمالك ويسافر مع ساسي لدبي

غاب أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك عن مران اليوم بعدما حصل غلي اذن من الجهاز الفني بالحصول غلي راحة يومين من التدريبات.

رئيس لجنة إدارة الزمالك: ندعم العمل المؤسسى.. ولا أتدخل فى شئون الكرة

أكد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك أنه لا صحة لما تردد عن تدخله في الفترة الأخيرة بالتفاوض مع بعض نجوم فريق كرة القدم بالنادي أو التدخل في هذا الشأن.