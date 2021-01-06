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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 5 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 5 / 1 / 2021 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، أشرف بن شرقي يغيب عن مران الزمالك ويسافر مع ساسى لدبى.
أشرف بن شرقي يغيب عن مران الزمالك ويسافر مع ساسي لدبي
رئيس لجنة إدارة الزمالك: ندعم العمل المؤسسى.. ولا أتدخل فى شئون الكرة
أكد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك أنه لا صحة لما تردد عن تدخله في الفترة الأخيرة بالتفاوض مع بعض نجوم فريق كرة القدم بالنادي أو التدخل في هذا الشأن.
إدارة الزمالك تنفى استقالة لجنة الحكماء
نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز ما تردد في الساعات الأخيرة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول استقالة لجنة الحكماء بالنادي، والتى تضم الدكتور كمال درويش والدكتور محمد عامر والكابتن أحمد مصطفى والإعلامي القدير فهمي عمر .