شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: فوجئت بقرار إقالتى من الإسماعيلى عبر جروب "واتس آب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرازيلى ريكاردو، المدير الفنى السابق لفريق الإسماعيلى، أن فوجئ بقرار إقالته من جانب رئيس النادى عبر جروب واتس آب اللاعبين وهذا أمر غريب، مضيفاً أن هناك لاعبين انضموا بشكل متأخر للغاية قبل بداية الموسم الجارى بأيام قليلة وفترة الإعداد لم تكن جيدة بسبب ملعب التدريب الصغير، موضحا: "اللاعبون كان لديهم الدافع لتحقيق نتائج جيدة ولكن الإدارة لم تساعد على تحقيق أهدافنا والفريق لم ينجح حتى الآن بعد رحيلى".

وأضاف المدير الفنى السابق لفريق الإسماعيلى، فى تصريحات تليفزيونية أنه بذل جهدا كبيرا مع الدراويش خلال الفترة الماضية ولكن لم يحالفنا التوفيق، موضحا: "الموسم الماضى قام الإسماعيلى بتغيير 6 مدربين وهذا أمر غريب للطريقة التى يدار بها النادى من جانب مجلس الإدارة"، متابعا: "كثرة تغيير المدربين لن تفيد الإسماعيلى وقدمنا عروضا قوية مع الفريق فى 3 مباريات وبو استمريت معهم لكنت انهيت فى المربع الذهبي".

وتابع البرازيلى ريكاردو أن رئيس النادى خلال الاجتماع الأول طالبنى ببناء فريق للعودة مرة أخرى للبطولات، مشيراً إلى أن وعود إدارة الإسماعيلى تبخرت بعد مرور الوقت، مضيفا: "كنت أرغب فى تقديم شىء أفضل من الموسم الماضى ولكن الإدارة لم تساعدنا على تحقيق ذلك بسبب السياسة المتبعة".

وكشف المدير الفنى السابق لفريق الإسماعيلى أنه اتفق مع إدارة النادى على التعاقد مع لاعب، وفى اليوم التالى صرفوا النظر، مؤكداً أنه وافق على التعاقد مع فخر الدين بن يوسف وآرى بابل فقط وباقى اللاعبين انضموا بناء على قرار من لجنة الكرة، مشددا على أنه لا يعترف بالتعاقد مع لاعبين عن طريق الفيديو والإدارة تعاقدت مع لاعبين فى مستوى أقل من المطلوب.