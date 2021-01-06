شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: إجازة ساسى وبن شرقى تنتهى غدا وينتظمان فى التدريب استعدادا للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أنه من المقرر أن تنتهى إجازة الثنائى التونسى فرجانى ساسى، والمغربى أشرف بن شرقى لاعبى الفريق الكروى الأول، غدًا الأربعاء، بعدما حصلا الثنائى على إذن بالسفر لقضاء يومين إجازة، حيث توجه ساسى إلى المغرب، فيما توجه بن شرقى إلى دبى.

وأضاف سالم فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه من المنتظر أن يصل ساسى وبن شرقى إلى القاهرة غدًا الأربعاء، إلا إنه لم يتحدد مدى إمكانية مشاركتهم فى التدريبات الجماعية للفريق التى تقام غدًا، خاصة أنه قد يكون موعد وصولهم إلى القاهرة متأخرًا وبعد موعد التدريب.

وتابع المتحدث الرسمى للزمالك أنه لا توجد أزمة فى عدم مشاركة فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى فى تدريبا الفريق غدًا الأربعاء، خاصة أنه ما زال أمام الزمالك يومى الخميس والجمعة ليستعد خلالهما الفريق لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتغيب ساسى وبن شرقى عن تدريبات الفريق التى أقيمت اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، حيث استغل اللاعبان فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق يوم الأحد بعد الفوز على إنبى، بالإضافة إلى المران الختيارى الذى أقامه البرتغالى جايمى باتشيكو أمس الاثنين، ليسافران لقضاء يومين أجازة قبل العودة والاستعداد للمباراة المقبلة أمام الطلائع.