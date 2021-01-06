شكرا لقرائتكم خبر عن إياد بدر بانون يحتفل بطريقة هستيرية بهدف والده فى شباك سونيديب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل إياد بدر بانون، ابن اللاعب الدولى المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى، بهدف والده الذى أحرزه من ركلة جزاء، خلال مباراة الأهلى أمام سونيديب بطل النيجر، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "الأهلى وى السلام"، مساء اليوم الثلاثاء، وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة وتأهله لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأعاد بانون نشر الفيديو الذى نشرته زوجته غزلان، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، وأظهرت فرحة ابنهما بالهدف الأول له مع القلعة الحمراء فى البطولة الأفريقية، معلقا عليها: "تمام يا ديدو".





ونجح الأهلى فى التغلب على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "الأهلى we السلام"، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، سجل رباعية المارد الأحمر طاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون ومحمود كهربا.

وتأهل الأهلى إلى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز 5 / 0 فى مجموع المباراتين بعد الفوز خارج الأرض بهدف وتكرار الفوز على أرضه برباعية نظيفة.





وتحصل الأهلى على ركلة جزاء فى الدقيقة 65 نتيجة عرقلة أحمد ريان من قبل حارس مرمى سونيديب، سجل منها بدر بانون الهدف الثالث للأهلى والأول له بالقميص الأحمر، وغادر بعد تسجيل الهدف بدقيقة الملعب عقب استبداله ونزول سعد سمير بدلا منه، لتشهد الظهور الأول لسعد مع الأهلى هذا الموسم سواء محليا أو إفريقيا.