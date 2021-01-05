شكرا لقرائتكم خبر عن تونجيث يتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الرجاء بركلات الترجيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق تونجيث السنغالي المغربي لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا بعد فوزه على فريق الرجاء البيضاوي 3- 1 بضربات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وأقيمت على ملعب محمد الخامس والتى تأثر خلالها الملعب بالأمطار الشديدة التي سقطت خلال المباراة تأثر معها الملعب بشكل كبير، ويعتبر فوز تونجيث بالمباراة على نادي الرجاء في الدار البيضاء إحدى مفاجآت دوري ابطال افريقيا.

وأفادت مواقع اخبارية مغربية أن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار أثر بشكل كبير على أداء فريق الرجاء وأدى لإعاقة تمرير الكرة بين لاعبي الفريق نتيجة سوء حال أرضية الملعب، وأكدت المواقع الإخبارية المغربية رفض الحكم احتساب ضربة جزاء لصالح فريق الرجاء المغربي في الدقيقة 26 من الشوط الأول الذي انتهي بدون أهداف.

وتأهلت نوادي الأهلي المصري وصن داونز بطل جنوب أفريقيا وكايزر تشفيز الغاني وتونجيث السنغالي لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا في المباريات التي أقيمت اليوم