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حمزة: هجوم الزمالك أقوي من الأهلي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن الأهلي يملك قوة فى مركز الظهير الأيسر بسبب علي معلول إلى جانب المالي أليو ديانج فى وسط الملعب.

وقال حمزة فى تصريحات لاستاد "المصري اليوم" مع الناقد الرياضي هشام محيسن: "الأهلي لديه نقاط قوة فى بعض المراكز خاصة الظهير الأيسر ووسط الملعب وبالطبع فى حراسة المرمي محمد الشناوي بعد تألقه فى الفترة الماضية".

وعن الزمالك: "الرباعي الأمامي الهجوم أقوي من الأهلي بالطبع بسبب تألق أشرف بن شرقي وأوباما ومصطفي محمد وأحمد زيزو".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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