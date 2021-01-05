شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: الإعارات ساهمت فى عودة الأهلي للشكل الرائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن هناك تجانس بين جميع لاعبي الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية مشددا على أن هناك وقت لكي يثبت موسيماني نفسه مع القلعة الحمراء.

وقال كمونة فى تصريحات لاستاد "المصري اليوم" مع الناقد الرياضي هشام محيسن: "الرباعي الهجومي للأهلي كان يعاني خلال أخر موسيمين بسبب إصابات حسين الشحات وأجايي ولكن فى الوقت الحالي تم إصلاح هذا الأمر بسبب عودة الإعارات إلى جانب التجانس بين اللاعبين".

وأضاف: "لا نستطيع أن نقول موسيماني مدرب عبقري من الصعب الحكم عليه فى الوقت الحالي يجب أن يثبت ذلك من خلال النتائج والأداء هذا الموسم".