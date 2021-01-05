شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يكشف عن رسالة الخطيب خلال إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سعد سمير، لاعب النادي الأهلي، عن هدفه خلال المرحلة المقبلة مع النادي الأهلي. وقال: إن هدفه هو استمرار المشاركة في المباريات، من أجل استمرار التتويج بالبطولات، لإسعاد جماهير الأهلي، التي تحرص على دعم ومساندة الفريق.

ووجه سعد سمير الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة ، محمود الخطيب، مؤكدًا أنه كان دائم الدعم له خلال فترة إصابته، وكان يطمئن عليه بشكل مستمر، مؤكدًا أنه يتعامل مع كل اللاعبين مثل أبنائه.

وحرص سعد سمير على توجيه الشكر لزملائه اللاعبين، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على دعمه خلال فترة الإصابة، متمنيًا الشفاء العاجل لزملائه في الفريق محمد محمود ومحمود متولي.