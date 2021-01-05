شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يوضح أسباب تغيير خطة لعب الأهلي خلال لقاء سونيديب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق نتيجة جيدة بالفوز على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحاته بعد المباراة: «حققنا نتيجة جيدة واكتسبنا مشاركة بعض اللاعبين العائدين من الإصابات مثل سعد سمير، بالإضافة إلى عودة بعض المصابين بكورونا التي حرمتنا من لاعبين كثيرين خلال الفترة الماضية».

وأضاف: «تغيير طريقة اللعب بسبب ظروف الغيابات واللاعبين المتاحين، وليس لأي سبب آخر، نقوم بالتبديل بين طرق اللعب لكي تناسب اللاعبين المتاحين في قائمة كل مباراة، وكذلك وفقًا للمنافس الذي يواجهنا سواء محليا أو إفريقيا».