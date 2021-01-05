شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة: مباراة سونيديب بروفة للأهلي قبل استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن مباراة سونيديب بروفة للنادى الأهلي لبطولة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال حمزة فى تصريحات لاستاد "المصري اليوم" مع الناقد الرياضي هشام محيسن: "لا أستطيع تقييم أداء الأهلي فى مباراة اليوم بسبب مستوي المنافس البعيد للغاية ولكن هناك إيجابيات خلال لقاء اليوم بسبب التغييرات التى قام بها موسيماني".

وأضاف: "موسيماني نجح فى استغلال الخمس تبديلات من أجل إراحة اللاعبين عكس البرتغالي باتشيكو فى الزمالك والذى لا يقوم بالتغييرات".