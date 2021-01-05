شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يلعب تحت الأمطار الشديدة في دوري ابطال افريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي مباراته في دوري ابطال افريقيا ضد تونجيث السنغالي في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس تحت الأمطار الشديدة وتأثر خلالها الملعب بالأمطار التي سقطت خلال المباراة بشكل كبير.

وأفادت مواقع اخبارية مغربية أن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار أثر بشكل كبير على أداء فريق الرجاء وأدى لإعاقة تمرير الكرة بين لاعبي الفريق نتيجة سوء حال أرضية الملعب.

ورفض حكم المباراة احتساب احتساب هدف لصالح الرجاء المغربي في الدقيقة 26 من الشوط الأول الذي انتهي بدون أهداف.

وتأهلت نوادي الأهلي المصري وصن داونز بطل جنوب أفريقيا وكايزر تشفيز الغاني لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وتظل نتيجة مباراة الرجاء وتونجيث في إنتظار إعلان الفريق المتأهل منهما اليوم.