شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخروج من البطولة العربية.. الشباب السعودي يُقيل مدربه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادى الشباب السعودى، إقالة المدرب البرتغالى بيدرو كايشينيا، من تدريب الفريق الأول وذلك عقب وداع الشباب لمنافسات البطولة العربية بالسقوط أمام فريق اتحاد جدة بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الاثنين، على ملعب "الجوهرة المشعة" في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وأصدر نادى الشباب بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ذكر فيه "قررت إدارة نادي الشباب إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بيدرو كايشينيا، وتكليف المدرب الإسباني كارلوس هرناندز (مدرب درجة الشباب) بديلاً عنه".

أضاف بيان نادى الشباب السعودى "بدورها قدمت إدارة النادي شكرها للسيد بيدرو كايشينيا على ما قدمه خلال الفترة الماضية".