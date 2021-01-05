كين يقود توتنهام بنصف نهائي كأس الرابطة

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة ضيفه فريق برنتفورد، الذى يلعب بدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "توتنهام"، فى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.