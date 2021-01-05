شكرا لقرائتكم خبر عن كين يقود توتنهام بنصف نهائي كأس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة ضيفه فريق برنتفورد، الذى يلعب بدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "توتنهام"، فى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
ويبدأ توتنهام المباراة بالتشكيل التالى:
حراسة المرمى: لوريس
الدفاع: سانشيز ، داير ، ريجيلون ، أورييه
الوسط: هويبيرج ، سيسوكو ، ندومبيلى
الهجوم: كين ، سون ، مورا
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