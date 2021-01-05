شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضرب سونيديب برباعية ويتأهل لدور الجموعات لدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى فريق سونيديب بطل النيجر بدور الـ32، بالفوز عليه في مباراة الإياب برباعية نظيفة، فيما كان قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بالعاصمة نيامي بهدف دون مقابل عن طريق أليو ديانج.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم وعلي معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان، بينما جلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأيمن أشرف وسعد سمير وأكرم توفيق وصلاح محسن ومحمود كهربا ومحمد مجدي أفشة. سيطر الأهلي على مجريات اللعب مبكرًا، ولاحت عدة فرص للتهديف في الدقائق الأولى تصدى لها دفاع المنافس.

في الدقيقة 9 كاد أحمد ياسر ريان يحرز أول أهداف المباراة بعد أن صوب رأسية قوية ارتدت من العارضة وضاعت معها أول فرصة خطيرة للأهلي. وفي الدقيقة 13 سجل طاهر محمد طاهر أول أهداف المباراة بعدما تلقى تمريرة متقنة من وليد سليمان لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الأول.

استمرت سيطرة لاعبي الأهلي على الكرة من خلال تمريرات لاعبي الوسط إلى ظهيري الجنب، وقام وليد سليمان بإرسال العديد من التمريرات البينية التي أزعجت دفاعات سونيديب، بينما واصل محمد شريف تحركاته لفتح المساحات بمنطقة جزاء المنافس. وفي الدقيقة 33 تسلم مورتيلا يحيى كرة في وسط الملعب وتوغل وصوب لكن بعيدًا عن مرمى علي لطفي، ليرد الأهلي بهجمة سريعة انتهت بتصويبة قوية من محمد شريف مرت أعلى المرمى. في الدقيقة 37 سجل وليد سليمان الهدف الثاني للأهلي بعد تبادل مميز للكرة من هجمة متقنة ليعزز تقدم الأهلي

ومع بداية الشوط الثاني دفع موسيماني بالثلاثي أيمن أشرف وأكرم توفيق ووليد سليمان على حساب حمدي فتحي ومحمد شريف وعلي معلول، وواصل لاعبو الأهلي الاستحواذ على الكرة، وسط محاولات لزيادة الأهداف. في الدقيقة 56 أرسل ديانج كرة مميزة داخل منطقة الجزاء لكهربا الذي حاول التسجيل منها قبل أن يتصدى لها حارس سونيديب.وأرسل أيمن أشرف عرضية متقنة سددها أحمد ريان برأسه لكنها مرت أعلى المرمى.

في الدقيقة 60 شارك محمد مجدي أفشة على حساب طاهر محمد طاهر لتنشيط خط الهجوم، وحصل الأهلي على ركلة جزاء نتيجة تدخل المصطفى موسى مع أحمد ريان نفذها بدر بانون بنجاح، مسجلا الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 67، وبعدها مباشرة غادر المباراة ليحل سعد سمير بدلًا منه. ونجح علي لطفي في التصدي لتصويبة قوية من ركلة حرة نفذها لاعبو سونيديب، وبعدها بدقائق صوب خايدو كانتو كرة قوية مرت بجوار القائم.

وتبادل لاعبو الأهلي نقل الكرة في وسط الملعب مع استغلال المساحات المتاحة في دفاعات سونيديب، وكاد كهربا يسجل من انفراد بالمرمى قبل أن يتدخل حارس المرمى ويتصدى للكرة. ومع وصول المباراة إلى الدقائق الأخيرة استمرت محاولات لاعبي الأهلي لزيادة الأهداف بعد أن لاحت أكثر من فرصة خطيرة لكهربا. وفي الدقيقة 90 نجح كهربا في إضافة الهدف الرابع للأهلي، وبعدها يطلق الحكم صافرة النهاية، معلنًا فوز الفريق بأربعة أهداف نظيفة والتأهل لدور المجموعات لدوري الأبطال.