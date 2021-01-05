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قائمة نارية لبرشلونة فى موقعة أتليتك بلباو

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفنى لفريق الإسباني، القائمة المستدعاة لخوض مواجهة نظيره أتليتك بلباو، المقرر إقامتها في تمام العاشرة من مساء غد الأربعاء، على ملعب "سان ماميس"، والمؤجلة من الجولة الثانية لمسابقة "الليجا" بالموسم الجارى 2020-2021.

قائمة برشلونة ضد أتلتيك بلباو..

تير شتيجن ، ديست ، أرواخو، سيرجيو بوسكيتش، جريزمان ، بيانيتش ، برايثويت ، ، ديمبيلي ، ريكي بويج ، نيتو ، لينجليت ، بيدري ، ترينكاو ، جوردي ألبا ، دي يونج ، أومتيتي ، جونيور ، إيناكي بينيا ، كونراد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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