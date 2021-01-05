شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة نارية لبرشلونة فى موقعة أتليتك بلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسباني، القائمة المستدعاة لخوض مواجهة نظيره أتليتك بلباو، المقرر إقامتها في تمام العاشرة من مساء غد الأربعاء، على ملعب "سان ماميس"، والمؤجلة من الجولة الثانية لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا" بالموسم الجارى 2020-2021.

قائمة برشلونة ضد أتلتيك بلباو..

تير شتيجن ، ديست ، أرواخو، سيرجيو بوسكيتش، جريزمان ، بيانيتش ، برايثويت ، ميسي، ديمبيلي ، ريكي بويج ، نيتو ، لينجليت ، بيدري ، ترينكاو ، جوردي ألبا ، دي يونج ، أومتيتي ، جونيور ، إيناكي بينيا ، كونراد.