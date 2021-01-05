شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا بكى مدرب ساوثمبتون؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانت خسارة ليفربول أمام ساوثمبتون، صفر-1، قاسية وأشعلت صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، إلا أنها لم تكن وحدها من خطفت الأضواء، بل الدموع التي انهمرت من عيون المدرب النمساوي، رالف هازنهوتل، بعد نهاية اللقاء.

وأنهار هازنهوتل، (53 عاماً)، المدرب السابق لنادي لايبزيج الألماني من 2016 حتى 2018، وجثا على ركبتيه، وانخرط في نوبة بكاء، في مشهد أثار تساؤلات الجماهير حول سببه، رغم أن المباراة ليست نهائية، أو حاسمة.

وتعددت الإجابات حول الأسباب، لكن يأتي في مقدمتها رغبة هازنهوتل الشخصية في الفوز على الألماني، يورجن كلوب، مدرب ليفربول، ولاسيما أن الرجلين يعرفان بعضهما بعضاً جيداً، حيث قضى معظم مسيرته الكروية كلاعب، ومدرب في ألمانيا.

وحقق هازينهوتل انتصاره الأول على كلوب طوال مسيرتهما، وهو أمر أسعد المدرب النمساوي الذي يعد كلوب مثالاً له، ويقلده في طريقة لبسه.

كما أن الفوز أكد أهمية ما يقدمه ساوثمبتون هذا الموسم الذي يحتل حالياً المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط، عن ليفربول المتصدر.

وعندما سئل مدرب ساوثمبتون عن سبب بكائه، قال مازحاً «كانت الدموع في عيني بسبب الرياح القوية، عندما ترى رجالنا يقاتلون بكل ما لديهم فإن ذلك يجعلني أشعر بالفخر. أنت بحاجة لخوض مباراة مثالية ضد ليفربول، وأعتقد أننا فعلنا ذلك».

وأضاف: «كلوب هو المدرب الوحيد الذي لم أستطع الحصول على نقطة منه عبر مشواري، وقد حققت ذلك».

وأكد أنه سعيد بالأداء الدفاعي لفريقه ما ساعده على الخروج بالنقاط الثلاث أمام فريق المدرب كلوب، وقال«ليفربول هذا فريق قوي جداً... لقد دافعنا بطريقة رائعة، وكانت ليلة مثالية بالنسبة لنا،حققنا العديد من الانتصارات الرائعة الأخرى لكن في هذه المباراة لم يتوقع أحد أن نفوز أمام مثل هذا الفريق».

وتوجه يورجن كلوب لمصافحة رالف، لكن المدرب النمساوي كان متأثراً، ولم ينهض لتحية مدرب ليفربول ليقوم الأخير بالربت على قبعته، ثم يتركه.

وأشاد كلوب بالمدرب النمساوي وقال «لو كنا نملك المزيد من الوقت لكان من المرجح أن نصبح أصدقاء لكننا نقيم في أماكن بعيدة عن بعضنا بعضاً. أحترم عمله كثيراً».

من جهة أخرى، يثق، داني إينجز، مهاجم ساوثمبتون ومسجل هدف الفوز بأن حماس مدربه، رالف هازينهوتل، انعكس على اللاعبين، وقال إنه كان من الرائع متابعة رد فعل المدرب النمساوي المفعم بالمشاعر عقب الفوز.

وقال إينجز: «نعم، هو مفعم جداً بالمشاعر. أعتقد أنه من الرائع بالنسبة لنا جميعا أن نشاهد ذلك لأنه جلب لنا الحماس في أدائنا، يمكن متابعة أنه في الدقائق الأخيرة كنا نحاول التقدم إلى الأمام، وكنا نحاول الدفاع بأرواحنا. شارك لاعبون شبان وبذلوا مجهوداً ضخماً، وهذا ليس سهلاً».