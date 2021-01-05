بوكيتينو عن التعاقد مع ميسي: "ايُ لاعب كبير مرحبٌ به في سان جرمان"

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باريس: أكد الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب الجديد لباريس سان جرمان الفرنسي أن "أي لاعبٍ كبير في العالم مرحبٌ به" في فريق العاصمة، وذلك في رد على أسئلة عن إمكانية انتقال مواطنه نجم برشلونة الاسباني ليونيل ميسي الى وصيف بطل اوروبا.

طُرح السؤال بشأن ميسي مرات عدة على بوكيتينو في مؤتمره الصحافي الاول بعد تعيينه مدربًا لسان جرمان، بعد أن أصبح افضل لاعب في العالم ست مرات حرًا للتفاوض مع اي نادٍ كون عقده مع النادي الكاتالوني ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

وقال على هامش اللقاء مع المضيف سانت اتيان الاربعاء في الدوري في اولى مبارياته في باريس "صراحة نحن لا نتحدث عن ذلك، لقد كانت فترة جنونية لنا، حيث حاولنا التأقلم في نادٍ جديد من خلال الاجتماعات، التمارين والتحضيرات لمباراة الغد وهو الهدف الاساسي".

وتابع "سيكون لدينا الوقت للتحدث في المستقبل، ولكن أي لاعب كبير في العالم مرحبٌ به دائمًا في باريس سان جرمان".

وأثار نجم الفريق البرازيلي نيمار الجدل عندما صرّح الشهر الفائت عن رغبته باللعب مجددًا مع ميسي زميله السابق في برشلونة، الموسم المقبل.

وإذ كان لا بد لذلك أن يحصل، فمن المرجح أن يحدث في باريس في ظل المعاناة المادية والادارية التي يعاني منها العملاق الكاتالوني ورغبة ميسي بالرحيل.

نشأ ميسي في مقاطعة "سانتا في" في الارجنتين أسوة ببوكيتينو، كما كانت بداياته في فريق نيوويلز اولد بويز حيث بدأ ايضًا مواطنه مسيرته كلاعب.

- التعاقد مع اريكسن وألي؟-

مع وصول بوكيتينو الى العاصمة الفرنسية، ارتبط بعض الاسماء بالانتقال الى الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الحالية ابرزهم الدنماركي كريستيان اريكسن والانكليزي ديلي ألي اللذين أشرف عليهما الارجنتيني في توتنهام.

وعلّق بوكيتينو على اريكسن لاعب انتر الايطالي الحالي "انها شائعات، الحقيقة هي اننا وصلنا للتو ونعمل مع اللاعبين المتواجدين هنا. الحقيقة الحالية معقّدة ونعاني جميعًا على مستوى العالم".

- المباراة الاولى -

وقّع بوكيتينو على عقد مع الفريق المملوك قطريًا حتى نهاية الموسم المقبل مع خيار التجديد لسنة اضافية بعدما بقي من دون نادٍ قرابة 13 شهرًا بعد اقالته من سبيرز في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ها هو يعود الى سان جرمان الذي لعب لصالحه بين عامي 2001 و2003 خلفًا للالماني توماس توخل.

أقيل الاخير رغم قيادته بطل فرنسا في المواسم الثلاثة الاخيرة الى نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الفائت قبل الخسارة امام بايرن ميونيخ الالماني بهدف نظيف، ويحتل الفريق المركز الثالث في الدوري حاليًا بفارق نقطة عن الصدارة.

وقال بوكيتينو الذي عُين مدربًا السبت الفائت "بابا نويل كان لطيفًا معي ليمنحني هذه الفرصة. نحن ندرك تمامًا حجم التحدي هنا. هناك ضغط كبير لأنه أحد أكبر الاندية في العالم".

ستكون المواجهة امام سانت اتيان الاولى في سلسلة من تسع مباريات في غضون اقل من سبعة اسابيع قبل ان يستضيف برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الابطال في منتصف شباط/فبراير.

وعلّق الارجنتيني (48 عامًا) الذي قاد النادي اللندني الى نهائي دوري لابطال عام 2019 قبل ان يخسر امام ليفربول "تبدو (المباراة) بعيدة ولكنها الشهر المقبل، وبالنسبة لنا الامر الاهم هو البناء وان نكون في افضل حالاتنا عندما نواجه برشلونة".

وتابع "نحن واثقون من انفسنا، لدينا فريق رهيب وسنحرص على تحقيق الانتصارات والذهاب بعيدًا ولكن برشلونة احد اهم اندية العالم وستكون المهمة صعبة".