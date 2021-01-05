شكرا لقرائتكم خبر عن 110 سنة زمالك.. نجوم سمراء وأشقاء عرب سطعوا فى سماء القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار تاريخ نادي الزمالك الممتد "110 سنة" كان فريق الكرة بالقلعة البيضاء يضم العديد من النجوم الأجانب، هناك من حفر اسمه في التاريخ الأبيض بحروف ذهب، وأبرز الموقع الرسمى للزمالك اللاعبين المحترفين الأجانب الذين سطروا تاريخا مع القلعة البيضاء، من أصحاب البشرة السمراء والأشقاء العرب.

كوارشى

ويعد الغاني إيمانويل كوارشي واحدا من أفضل اللاعبين الأفارقة الذين احترفوا في الدوري المصري بشكل عام ونادي الزمالك حيث انضم للقلعة البيضاء موسم 83/84 وأحرز 6 أهداف في 20 مباراة وحقق مع الأبيض بطولة الدوري المصري، كما حقق بطولة أفريقيا مع الزمالك عام 1984 حيث لعب النجم الغاني كل المباريات مع الفريق الابيض سجل في البطولة 3 أهداف في 9 مباريات كان أشهرهم هدفين في مرمي نكانا الزامبي في دور الثمانية و كانت نهاية المباراة لصالح الأبيض بنتيجة 5/1 وواصل النجم الغاني كوارشي تألقه مع الزمالك و سجل و صنع كثير من الأهداف و كان موسم 85/86 هو الأخير له مع الفريق الابيض.

إيمانويل أمونيكي

ويعد إيمانويل أمونيكي ثاني أفضل صفقات الزمالك الأفريقية بعد الغاني كوارشي في أوائل التسعينيات حيث ساهم في حصول الفريق على بطولتين لمسابقة الدوري، ولعب أمونيكي في عدة مراكز في مسيرته مع الزمالك سواء كجناح أو رأس حربة صريح وكان أحد أبرز هدافي القلعة البيضاء في مسيرته الكروية التي شهدت اللعب لنادي برشلونة الإسباني.

جونيور أجوجو

الزمالك كان ومازال وجهة محببة لكل النجوم السمراء في القارة الإفريقية وبعضهم كان الزمالك بوابته للتنقل في المنطقة العربية ومنهم من ترك الاحتراف ليلعب بصفوف البيت الأبيض مثل جونيور أجوجو.

وشهدت مسيرة الزمالك مع النجوم الأجانب جذب أكثر من اسم كان له باع في الكرة الإفريقية أبرزهم المالي إسماعيل كوليبالي، والايفواري عبدالله سيسيه والغاني أحمد فيليكس والبنيني رزاق أوتومويسي والكاميروني أليكسس موندومو والبوركيني محمد كوفي، وكل منهم كان له بصمة في مسيرته سواء بتحقيق بعض البطولات أو بصمات فنية لا تنسى.

وعلى المستوى العرب.. اليمني علي محسن

نجح اليمني علي محسن والملقب بلاعب القرن في اليمن في اللعب للزمالك لتسع سنوات، وذاع صيته بعد تسجيل هدف في شباك الأهلي بنهائي كأس مصر عام 58 والذي حققه الزمالك وحقق لقب هداف الدوري المصري في أكثر من موسم مطلع الستينيات.

السوداني عمر النور

ويبقى السوداني عمر النور أحد أبرز نجوم الزمالك على مدار تاريخه والذي مازال مرتبطا بالنادي حتى الآن، ولعب للزمالك لأكثر من عشر سنوات وكان أحد أبرز لاعبي وسط جيله كذلك تألق العديد من النجوم من السودان في تاريخ النادي ومنهم سمير محمد علي حارس المرمى ونوح آدم ومحمد طاهر وهاشم إبراهيم ورشيد العبيدي وعبد المنعم الصياد وإسماعيل سكوندو في الفترة من الستينيات حتى السبعينيات.

الفلسطيني مصطفى نجم

المهاجم الفلسطيني مصطفى نجم بزغ نجمه في دورة عربية بمصر ونجح الزمالك في ضمه في التسعينيات وكان أحد أبرز هدافي الزمالك في ذلك الوقت، بجانب الجزائري قاسي سعيد في موسمي 94 حتى 96 .. ولعب للزمالك من العراق صالح سدير في الألفية الجديدة، ومن تونس يامن بن ذكري ووسام العابدي ومن الأردن خالد سعد والجزائري محمد عودية، ومن سوريا مؤيد العجان وعلاء الشبلي.

ويبقى أحد أبرز اللاعبين العرب الذين ارتدوا قميص الزمالك هو التونسي فرجاني ساسي الذي حقق مع النادي 5 بطولات بالإضافة للثلاثي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وحميد أحداد ويعد الثلاثي من اللاعبين الذين حققوا البطولات مع النادي.