شكرا لقرائتكم خبر عن التورتة فى الثلاجة.. إدارة الزمالك تُعطل احتفال اللاعبين بمرور 110 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعطلت احتفالية فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بمرور 110 سنة على تأسيس القلعة البيضاء، والتى كان من المقرر أن تقام فى الثانية ظهر اليوم، الثلاثاء، مع اللجنة المكلفة بإدارة النادى، حيث جاء تأخر اعضاء اللجنة عن الحضور تسبب فى تعطيل الاحتفالية.

وأحضر النادى "تورتة" للاحتفال بالذكرى 110 على تأسيس النادى، وكان من المقرر أن تقام فى الثانية ظهرًا، الأمر الذى دفع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق بتأخير موعد انطلاق التدريب الجماعي ليقام فى الثانية والنصف ظهرًا، وظل الجهاز الفنى واللاعبين فى انتظار وصل إدارة النادى، وبعد أن تأخروا قرر باتشيكو انطلاق التدريب على أن يكون الاحتفال بعده.

وعقب انتهاء التدريب الجماعى للفريق، انتظر اللاعبون وصول اللجنة المكلفة بإدارة النادى، لكنهم لم يحضروا أيضًا، ليغادر الفريق والجهاز الفنى مقر النادى دون الاحتفال، وتم وضع التورتة فى "الثلاجة" لحين تحديد موعد جديد للاحتفال.

وحقق نادي الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة بمعدل يصل إلى بطولة كل عام تقريبا وذلك في حصاد مشرف لأبناء القلعة البيضاء عبر التاريخ وفي ذكرى 110 سنة على إنشاء النادي العريق، ونجح نادي الزمالك في الفوز 12 مرة ببطولة الدوري المصري الممتاز بداية من موسم 1960 وحتى آخر الألقاب في 2015.

كما فاز الزمالك ببطولة كأس مصر 27 مرة بداية من بطولة 1922، وحتى آخر نسخة 2019، كما حصل على 4 ألقاب سوبر محلي انطلقت في 2001 واختتمت في الموسم المنقضي 2020.

وحقق الزمالك 14 لقبا في ثاني أعرق البطولات "دوري منطقة القاهرة" كان أول مرة يفوز بها عام 1923 وكان آخرها 1953 عقب ثورة يوليو.

وكان الموعد مع أول بطولة لنادي مصري مع كأس السلطان حسين عامي 1922 و1923، فيما حقق كأس أكتوبر عام 1974.

وبدأت ألقاب الزمالك القارية مع عام 1984 عندما توج بدوري أبطال أفريقيا التي يحتفظ بأربعة نسخ فيها كان آخرها 2002 مع فريق الأحلام، ومرة واحدة حقق فيها الزمالك الفوز بكأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 2000، ومثلها في الكونفدرالية عام 2019 عندما تغلب الزمالك في برج العرب على نهضة بركان في النهائي الشهير.

وواصل الزمالك تألقه القاري ونجح في تسجيل 4 ألقاب في السوبر الإفريقي إذ استطاع الفوز بالأول على حساب الغريم التقليدي الأهلي في 1994 في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج، وسجل هدف الفوز أيمن منصور وقتها وكانت آخرها العام الماضي بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف فبراير الماضي.

كما حصل الزمالك على بطولة "الأفرو أسيوية" للأندية مرتين عامي 1988 و1997، وكأس العرب للأندية الأبطال مرة واحدة عام 2003، وكأس السوبر المصري السعودي مرتان 2003 و2018، ولقب كأس دورة الأردن الدولية مرتين أعوام 1986 و1987 على التوالي.

وفي كأس الاستقلال حصل نادي الزمالك على لقبين في عامي 1987 و1988 على التوالي أيضاً وفي عام 1986حصل على كأس "في حب مصر" ، و3 ألقاب لدورة الإسكندرية الصيفية أعوام 1982، 1984، 2004 على التوالي، وبطولة كأس الاتحاد المصري عام 1995، ودوري منطقة الجيزة عام 1964، وكأس دورة المحبة عام 1999، وبطولة التلفزيون المصري 4 مرات أعوام 1971، 1982، 1984، 1996، بالإضافة إلى لقبي دورة الصداقة الدولية عامي 1970 و 1988، فيما حصل على لقب كأس الملك فؤاد 3 مرات.