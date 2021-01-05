شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ..ندوة "تقييم أداء الحكام" بالدوري من داخل كابينه الـ" VAR " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد ندوة لتقييم أداء قضاة الملاعب غدا الأربعاء بقاعات الاجتماعات بالجبلاية في حضور الحكام المشاركين

بالمباريات في الجولة الرابعة والخامسة الى جانب الذين تواجدوا بكابينة الـ" VAR" في تلك المباريات .

اكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام انه سيتم عرض حالات التحكيم التى شهدت جدلا في الجولتين الـرابعة والخامسة الى جانب عرض للحوار الذى يجرى بين حكام الساحة وثنائى كابينة الـ" VAR" في تلك المباريات مع توضيح كامل خلال الندوة الى الدور المهم والمحدد لقنية الفيديو في مباريات الدوري الممتاز الى والعلاقة بينهم.

أضاف رئيس لجنة الحكام الرئيسية ، ان خلال الندوة سيتم التطرق الى دور " الاوربريتور" داخل الكابينة والتعاون مع ثنائى الـ " VAR" المتواجدين في كل مباراة .

استطرد سيد مراد عضو لجنة الحكام ان الندوة تشمل الى جانب الحالات الجدلية المؤثرة إعادة شرح دور" A" الـ" VAR" ومساعدة في التعامل مع حكم الساحة داخل المستطيل الأخضر وكيف ان تكون لغة التواصل والحوار مثمرة ومجديه طبقا وبرتوكول الـ" VAR" دون تجويد او إضافات او اجتهادات شخصية حتى يتم التحقق والاستفادة من هذه التقنية الحديثة بشكل إيجابي والاسلوب العلمي الحديث الذى يقلل بشكل كبير من نسبة الأخطاء التحكيمية .

تابع مراد ان الندوة ستشهد عرض بالصوت والصورة لما يحدث بين مسئول الكابينة " الاوربريتور" من جهة ومع حكم الساحة من جهة أخرى حتى يتم الوصول الى أفضل أداء بين طاقم كابينة الـ"VAR" وحكم الساحة .

اشار عزب حجاج سكرتير اللجنة انه من المقرر ان يحضر الندوة المحاضرالدولى عصام عبد الفتاح عضو لجنة حكام الـ" كاف " الى جانب كل من فهيم عمر

ومجدى رزق وسيد مراد ومحمد فاروق وايمن دجيش وحمدى القاضي أعضاء اللجنة الرئيسية الى جانب فريد سلطان مسئول " IT " باللجنة .

قال حجاج ان سيتم عقد اجتماع مع اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة قبل انطلاق الندوة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامه لقضاة الملاعب فى الفترة

المقبلة.