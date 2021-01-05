شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي سر زيارة عصام عبد الفتاح لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" ، في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة ، حيث حرص عضو الجبلاية السابق علي عقد جلسة مع اللجنة الثلاثية المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لإدارة اتحاد الكرة ، كما عقد جلسة مع مسئولي لجنة الحكام بالجبلاية برئاسة وجيه أحمد لمناقشة اخر المستجدات في مجال التحكيم .

الاتحاد المصرى لكرة القدم، حدد يوم 12 يناير الجارى موعدا لإنطلاق مباريات الأدوار التأهيلية لبطولة كأس مصر موسم 2021 -2020 ، بعدما تم سحب القرعة اليوم الثلاثاء بحضور الأندية التى يحق لها المشاركة فى المسابقة.

وتراجع اتحاد الكرة عن البند الذى كان وضعه فى لائحة الموسم الجديد، ويمنح اتحاد الكرة الحق فى إقامة مباريات كأس مصر حتى الدور ربع النهائى بدون اللاعبين الدوليين، حيث شهدت اللائحة النهائية التى وصلت الأندية إقامة مباريات دور الـ32 فقط بكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين بعدما رفضت الأندية اقتراح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة مباريات الكأس بداية من دور الـ16 بكل اللاعبين.

وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إلغاء غرامة الـ250 ألف جنيه على أى ناد بمسابقة الدورى العام هذا الموسم يتم تأجيل مباراة له بالدورى بسبب انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه لتصل إلى 16 حالة بالفريق وفقا للائحة للجنة المسابقات التى وضعها مازن مرزوق رئيس اللجنة السابق.

كما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق فى وقت سابق، عدم تأجيل أى مباراة فى الدورى الجديد بسبب فيروس كورونا، إلا فى حال ظهور 16 حالة إصابة بالفيروس بين اللاعبين دون حساب الأجهزة الفنية والإدارية من بينهم، بحيث يمتلك الفريق 14 لاعبا يخوضون المباراة.كما رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل المباراة فى حال إصابة حراس المرمى الثلاثة لأى فريق بفيروس كورونا، حيث سيتم إلزام الأندية بالاستعانة بحراس مرمى من فريق الشباب مواليد 2001 و99 وإقامة المباراة بشكل طبيعى حفاظا على انتظام جدول المسابقة فى الموسم المقبل الذى سيشهد ضغطا كبيرا نظرا لضيق الوقت.