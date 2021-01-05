شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يُسقط سونيديب برباعية ويتأهل لدور المجموعات الإفريقي الأهلي يُسقط سونيديب برباعية ويتأهل لدور المجموعات الإفريقي بيراميدز يتأهل لدور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية بعد الفوز على الاتحاد الليبى 3 / 2 والتر بواليا يؤازر الأهلي في مباراة سونيديب.. صور فاروق جعفر: ولادى مش سند ليا فى الدنيا ومحدش منهم بيسأل عنى رئيس لجنة إدارة الزمالك: ندعم العمل المؤسسى.. ولا أتدخل فى شئون الكرة أشرف بن شرقي يغيب عن مران الزمالك ويسافر مع ساسي لدبي صدق أو لا تصدق .. أوباما يوقع عقود تجديد الزمالك فى "البنك" شوبير: لجنة الأزمات بمجلس الوزراء ترفض إقامة انتخابات اتحاد الكرة في يناير منتخب اليد يهزم اليابان وديا استعدادا للمونديال وزير الرياضة :تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمباراة مصرو اليابان كنموذج تجريبي لمونديال اليد