شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 5 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 5 / 1 / 2021 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها فوز الأهلي على سونيديب وصعوده لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز 5 / 0 في مجموع المباراتين بعد الفوز خارج الأرض بهدف وتكرار الفوز على أرضه برباعية نظيفة. وجاءت بداية المباراة بضغط من جانب الأهلي، خاصة من الجبهة اليسرى التي يتواجد فيها علي معلول ويعاونه وليد سليمان وطاهر محمد طاهر، وشنت أكثر من هجمة على مرمى سونيديب. سعد سمير يعودة للمشاركة مع الاهلى بعد غياب 373 يوم شاراك سعد سمير مدافع فريق الاهلى أمام فريق سونديب بطل النيجر فى اياب دور 32 لدورى ابطال أفريقيا ، بعد غياب 373 يوما بسبب الإصابة في وتر أكليس حيث تعرض سعد للإصابة خلال مشاركته أمام بلاتينيو الزيمبابوي فى الدقيقة 12 من عمر المباراة التي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا وخرج سعد سمير من أرض المعلب فى سيارة الإسعاف خاصة إنه لم يستطيع الوقوف على قدميه وإضطر السويسرى رينيه فايلر المدير الفني وقتها لإجراء تبديل إضطرارى بخروج سعد سمير ونزول رامى ربيعة. سعد سمير يعودة للمشاركة مع الاهلى بعد غياب 373 يوم

الأهلي يُسقط سونيديب برباعية ويتأهل لدور المجموعات الإفريقينجح الأهلي في التغلب على سونيديب بطل النيجر، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "الأهليالسلام"، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل رباعية المارد الأحمر طاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون ومحمود كهربا.

شهدت مباراة الأهلي وسونيديب والتي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الأهلي we السلام"، ظهور الكونغولي والتر بواليا صفقة المارد الأحمر الجديدة والذي حضر برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي لمؤازرة فريقه الجديد في مباراة الإفريقية. وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء. ويتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي، أحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم وعلي معلول، أليو ديانج وحمدي فتحي ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف، وأحمد ياسر ريان.

والتر بواليا يؤازر الأهلي في مباراة سونيديب

سجل بدر بانون لاعب الأهلي هدفه الأول مع الفريق الأحمر في الدقيقة 67 من عمر مباراته ضد سونيديب والتي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

بدر بانون يفتتح باكورة أهدافه مع الأهلي في مرمى سونيديب

سجل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي هدف تقدم فريقه على سونيديب بطل النيجر في الدقيقة 13 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الأهلي we السلام"، ليكون أول أهداف طاهر منذ الانتقال للقعة الحمراء. وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

طاهر يسجل أول أهدافه مع الأهلي فى مرمى سونيديب

ارسل اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة خطابا إلى ناديى الأهلى والاتحاد السكندرى يخطرهم فيه بموعد مباراة السوبر المقرر أن تجمع الفريقين ، والتي تقام يوم 26 يناير الجارى ، على مستوى الرجال ، وكذلك بالنسبة لمباراة الأهلى وهليوبوليس على مستوى السيدات . وجاء إرسال الخطاب لإنهاء حالة الجدل عن أسباب تأجيل المباراة ، والتي كان مقرر إقامتها في الأسبوع الأول من يناير ، وثار لاعبى فريق الأهلى على تأجيل القاء ، دون أسباب ، وأبدوا اعتراضهم رفض الاتحاد التأجيل لنهائى بطولة الدورى . وكان اتحاد كرة السلة قد اقترح موعدا لإقامة المباراة ، ولكن تم في النهاية تحديد موعد جديد، على أن يقام اللقاء في صالة الشباب والرياضة 6 أكتوبر.

السلة يخطر الأندية رسميا بموعد السوبر بين الأهلى والاتحاد السكندرى