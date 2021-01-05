شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: حققنا مكاسب كثيرة من مباراة سونيديب.. وتغيير طريقة اللعب حسب المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي قمصان، مدرب الأهلي ، أن فريقه حقق مكاسب عديدة في مواجهة سونيديب اليوم ضمن إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي حسمها لصالحه برباعية نظيفة، مشيرا إإلى إنه بالإضافة إلى الصعود إلى دور المجموعات دون إصابات جديدة كان هناك عودة بعض اللاعبين المصابين والغائبين منذ فترة مثل سعد سمير، ومشاركة عناصر جديدة على التشكيل الأساسي مثل أحمد ريان.

وأشار قمصان إلى أن الجهاز الفني يميل إلى تغيير طريقة اللعب من مباراة إلى أخرى خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابات والغيابات التي واجهت الفريق بشكل طارئ، موضحا أن الغيابات منحت الجهاز الفني الفرصة لإشراك عناصر جديدة وتجهيزها بأجواء المباريات الصعبة، وهذا ما يزيد من ثقة الجهاز الفني في كل عناصر الفريق.

وأشاد قمصان بدور موسيماني في تجهيز أكثر من لاعب في كل مركز بالفريق منذ توليه مهمة تدريب الأهلي.