شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يحتفل بالتجديد وذكرى تأسيس النادى 110: دوماً ما كان الزمالك بيتى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى نادى الزمالك، بذكرى تأسيس القلعة البيضاء 110، التى توافق اليوم 5 يناير، معربا عن سعادته أيضا بالتجديد للنادى لمدة 3 سنوات مقبلة، متمنيا التوفيق والسداد خلال الفترة المقبلة وأن يكون عند حسن ظن الجماهير البيضاء.





ونشر جنش، عبر حسابه على انستجرام، عدة صور له بعد التجديد، أتبعها قائلا: "بمناسبة حلول عامه العاشر بعد المائة ونحن برفقته.. دوماً ما كان الزمالك بيتى الأول"، مضيفا: "سعيد بتجديد عقدي مع النادى الذى انتمى له، وأتمنى التوفيق والسداد خلال الفترة المقبلة وأن أكون عند حسن ظن الجميع".



جنش

وذبح جنش، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عجلاً ووزعه على عمال النادى احتفالاً بتجديد تعاقده مع الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد الجلسة التى عقدها الحارس مع لجنة الكرة بحضور الحارس ووكيله.





وجاء التجديد بعدما شهدت الفترة الماضية رحلة تفاوض الزمالك مع جنش لتجديد عقده، وطلب الحارس الحصول على 10 ملايين جنيه فى الموسم من أجل البقاء مع الفريق، وبالفعل حصل جنش خلال الجلسة علي مستحقاته المتأخرة وكذلك مقدم تعاقد الموسم الجديد، قبل أن يوقع على عقود التجديد لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث طلب من إدارة النادى الحصول على 10 ملايين جنيه فى الموسم الواحد لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.





كما يحتفل نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، بمرور 110 أعوام على إنشاء النادى، وهو أحد قطبى الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، منذ تأسيسه فى 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادى، وفى عام 1913 انتقل مقر النادى عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين فى مكان مبانى (الشهر العقارى ودار القضاء العالى) وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول" رائد الحركة الوطنية المصرية.

وفى عام 1941 تغير اسم النادى إلى (نادى فاروق) عندما حضر الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان مباراة نهائى كأس مصر التاريخية بين الزمالك والأهلى وفاز الأبيض فيها بنتيجة 6/0 ما جعله يطلب من حيدر باشا وزير الحربية ورئيس النادى وقتها أن يغير اسم النادى إلى "نادى فاروق".

ومع ثورة 23 يوليو 1952، تغير الاسم مرة ثالثة إلى الزمالك، وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين على شارع جامعة الدول العربية، وتعد أبرز الألقاب التى تطلق على نادى الزمالك هى "نادى القرن الأفريقى – النادى الملكى – القلعة البيضاء – مدرسة الفن والهندسة – الفارس الأبيض – الفرسان".

يشتهر الزمالك بثبات ألوانه الأساسية والذى لم تتغير على مدار تاريخ النادي الممتد منذ عام 1911، حيث يمتاز بالرداء الأبيض الذي يتوسطه خطان متوازيان باللون الأحمر بعرض قميص الفريق على الصدر، ويرمز اللون الأبيض لزي الفريق للسلام بينما يشير الخطان الأحمران للكفاح فى سبيل النصر.