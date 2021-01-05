شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يستعين بـ 20 لاعبا فى قائمة النجم لمواجهة المقاولون بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفنى لفريق النجم الرياضى الساحلى التونسى ، 20 لاعباً للدخول فى قائمة مباراة المقاولون العرب، التى تقام غداً الأربعاء على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، فى إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب فى مصر قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وجاءت قائمة النجم الساحلى كالتالى:

حراس المرمى: رامى القابسى، وليد كريدان.

الدفاع: عبد الرزاق بووزرة، عمر كوناطى، صدام بن عزيزة، مرتضى بن وناس، وجدى كشريدة، جوهر بن حسن.

خط الوسط: أيوب بن عياد، حمزة لحمر، سليم بوخنشوش، محمد الحاج محمود، ياسين الشيخاوى، داروين جونزاليس، عبد الله داغو، فرج القرمانى، إيهاب المساكنى.

خط الهجوم: رضوان زردوم، سليمان كوليبالى، فخرى العوجى.



النجم الساحلى

وأثبتت المسحة الطبية التى خضع لها فريق النجم الساحلى والجهاز الفنى، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب غداً الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سلبية مسحة جميع لاعبى الفريق باستثناء غفران النوالى، وأعلن النجم الساحلى عن إصابة اللاعب عبر حسابه الرسمى على فيس بوك ليتم استبعاده من المباراة.

ووجه جلال كريفة عضو مجلس إدارة نادي النجم الساحلي ورئيس البعثة التي تواجدت في القاهرة الشهر الماضي لخوض مباراة المقاولون العرب في البطولة الكونفيدرالية الشكر لنادي المقاولون ومجلس إدارته برئاسة المهندس محسن صلاح ، على حسن الاستضافة فترة تواجد البعثة في القاهرة وأكد ان ناديه يسعى لرد الجميل بتوفير كل الامكانات لراحة بعثة المقاولون المتواجدة في تونس.

من جانبه، كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، ورئيس بعثة ذئاب الجبل فى تونس، فى تصريحات خاصة، أن قناة أون تايم سبورت حصلت على حقوق بث مباراة المقاولون والنجم الساحلى .

ويتولى الثلاثى، رامى ربيع، رامى عادل، وأحمد زهران، قيادة فريق المقاولون فى مباراة الغد أمام النجم الساحلى التونسى.

وتخلف عماد النحاس المدير الفني للفريق، وعلاء عبد الغنى المدرب العام، عن السفر إلى تونس برفقة البعثة، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا مع 5 لاعبين آخرين، عقب المسحة الطبية التى خضعا لها مع باقى الفريق قبل السفر.