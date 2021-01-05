شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع بممثلي الاتحادات الرياضية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الثلاثاء اجتماعيا موسعا مع ممثلي الاتحادات الرياضية لأفريقية وبحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية " الأوكسا " وممثلي وزارة الخارجية المصرية وبعض رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الرياضة بوجه عام تمثل أحد أهم أدوات وآليات القوى الناعمة الداعمة للتقارب بين الشعوب وتبادل الثقافات وتكامل الحضارات مشيرا أن القيادة السياسية المصرية تضع القارة الأفريقية ضمن أهم أولويات الأمم القومى المصرى الأمر الذى ارتكزت عليه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الحالية فى تقديم شتي أنواع الدعم والرعاية لكافة الأحداث الأفريقية سواء من خلال استضافتها فى مصر أو من خلال دعم مشاركة الكوادر الرياضية المصرية فى تولي المناصب القيادية والتنفيذية فى مختلف الهيئات الرياضية القارية والعالمية. وأوضح وزير الشباب والرياضة أن السمعة العالمية للرياضة المصرية انطلقت بالأساس من مشاركاتها وريادتها القارية وهو الأمر الذى توج باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد وهو حدث يليق بإسم مصر والقارة الإفريقية وذلك بفضل الدعم غير المحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى أن البطولة تقام على صالات مجهزة على أعلى مستوى ووفقاً للمعايير والاشتراطات العالمية وبإجراءات طبية صارة خاصة بڨيروس كورونا .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تفتخر بمكانة الرموز الرياضية المصرية في الاتحادات الأفريقية مشيدا بجهودهم في الرياضة على المستوى الإفريقي وأشار وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تدعم تواجد رموزها الرياضية في كافة المناصب القارية والدولية والعالمية .

من جانبه وجه اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادية الكونفدرالية الشكر لوزير الشباب والرياضة والحكومة المصرية على الدعم المتواصل للاتحادية الأفريقية . وكان الاجتماع بدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم استعراض لجهود الاؤكسا خلال الفترة الماضية . وخلال الاجتماع قام ممثلي الاتحادات الرياضية الأفريقية بفتح باب الحوار والنقاش مع وزير الشباب والرياضة حول مختلف القضايا والموضوعات المتعلقة بالاتحادات الإفريقية ومنها التيسيرات التى تقدمها الحكومة المصرية الاتحادات الرياضية الأفريقية.