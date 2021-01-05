شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 5 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 5 / 1 / 2021 إقامة مباراتين ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الأفريقية حيث أستضاف الاهلى فريق سونديب بطل النيجر في بطولة دورى أبطال أفريقيا و التقى بيراميدز بنظيرة الاتحاد الليبى في بطولة الكونفدرالية .

بيراميدز يتأهل لدور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية بعد الفوز على الاتحاد الليبى 3 / 2