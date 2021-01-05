شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يحتفل بذكرى تأسيس الزمالك: 110 سنة من الكفاح والسلام والمحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عبد الواحد السيد، حارس مرمى نادى الزمالك السابق، بذكرى تأسيس القلعة البيضاء 110، التى توافق اليوم 5 يناير، مشيرا إلى أن هذه السنوات كانت سنوات من الكفاح والسلام والمحبة، معربا عن سعادته بكونه قائد وكابتن الفريق خلال الاحتفال بالمئوية.

وكتب عبد الواحد، عبر حسابه على انستجرام: "110 سنة من الكفاح والسلام والمحبة، 110 من الوطنية والعزة والكرامة، أطيب التمنيات بالتوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم، وكان ليا الشرف إن أكون كابتن النادى فى المئوية، ولأخر عمرى زملكاوى أنا".





ويحتفل نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، بمرور 110 أعوام على إنشاء النادى، وهو أحد قطبى الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، منذ تأسيسه فى 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادى، وفى عام 1913 انتقل مقر النادى عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين فى مكان مبانى (الشهر العقارى ودار القضاء العالى) وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول" رائد الحركة الوطنية المصرية.

وفى عام 1941 تغير اسم النادى إلى (نادى فاروق) عندما حضر الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان مباراة نهائى كأس مصر التاريخية بين الزمالك والأهلى وفاز الأبيض فيها بنتيجة 6/0 ما جعله يطلب من حيدر باشا وزير الحربية ورئيس النادى وقتها أن يغير اسم النادى إلى "نادى فاروق".

ومع ثورة 23 يوليو 1952، تغير الاسم مرة ثالثة إلى الزمالك، وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين على شارع جامعة الدول العربية، وتعد أبرز الألقاب التى تطلق على نادى الزمالك هى "نادى القرن الأفريقى – النادى الملكى – القلعة البيضاء – مدرسة الفن والهندسة – الفارس الأبيض – الفرسان".

يشتهر الزمالك بثبات ألوانه الأساسية والذى لم تتغير على مدار تاريخ النادي الممتد منذ عام 1911، حيث يمتاز بالرداء الأبيض الذي يتوسطه خطان متوازيان باللون الأحمر بعرض قميص الفريق على الصدر، ويرمز اللون الأبيض لزي الفريق للسلام بينما يشير الخطان الأحمران للكفاح فى سبيل النصر.